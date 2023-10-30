‫وزير الرى: تنفيذ 75 بئرا جوفيا وخزانات لمياه الأمطار فى أوغندا

وأكد سويلم أن هذا اللقاء يأتى فى إطار اللقاءات المتبادلة مع وزير المياه الاوغندى فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط البلدين.

وأشار سويلم إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لعقود طويلة، وحديثا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 210 لتنفيذ مشروعات التعاون الفنى فى أوغندا والتى اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئر جوفى فى المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار فى 5 مقاطعات مختلفة فى أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية .

وأكد على أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات فى مجال البحوث والدعم الفنى لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين فى مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.