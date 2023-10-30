وكيل وزارة الصحة بالمنوفية: زيادة القوافل الطبية للقرى خلال الفترة المقبلة

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنها سوف تعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بجميع أنحاء المحافظة ، وخاصة بالمستشفيات الكبرى بالمدن.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها ستعمل على تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية والتى هدفها وصول الخدمة الصحية إلى مستحقية عن طريق القوافل الصحية المختصصة ، للقرى الاكثر احتياجا.

وأشارت الدكتورة رشا خضر، إلى أنه سيتم إجراء جولات مفاجئة على المستشفيات العامة والوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بهم، مؤكدة أنها ستعمل خلال المرحلة القادمة على زيادة القوافل الطبية القرى ، وسيتم توزيعها على جميع مراكز المحافظة.