وكيل شباب كفر الشيخ: اكتشاف وتنمية 500 موهبة فى عدد من المجالات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تنظم المسابقات الثقافية لإكتشاف المواهب الصغيرة بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ضمن خطة نشاط إدارة تنمية النشء بالمديرية، والتى تُقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، مشيرًا إلى أن المديرية لا تكتفى باكتشاف المواهب فقط، بل تجرى تنمية تلك المواهب، وتصعيدهم بمسابقات على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الشباب والرياضة تحرص على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والدينية، بهدف دعم وتنمية مهارات النشء بالمراكز، مشيرا إلى أن تلك الأنشطة تخلق مناخًا مناسبًا للطلائع من أجل الإبداع والابتكار واكتشاف المواهب، لافتًا إلى أنه تم توزيع جوائز على الفائزين وتصعيدهم للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب اكتشفت 500 موهبه، فى العديد من الفنون والرياضات.

يذكر أن المسابقة الثقافية فى اكتشاف المواهب الصغيرة بمراكز شباب كفر الشيخ، تجرى بإشراف جيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، ومجدى التهامى، مدير إدارة شباب الحامول، وفرق العمل بالإدارة ومراكز الشباب.