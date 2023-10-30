كتب محمد عبد العظيم

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل: "وصول 60 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني عبر منفذ رفح".

وتواصل الدولة المصرية، جهودها لضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين.