وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية، زعم في رسالته لنتنياهو بأنه اتخذ هذا القرار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية للفصائل الفلسطينية، ولأنها لم تنأى بنفسها عن "طوفان الأقصى" الذي بدأته الفصائل الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري ضد مُستوطنات الغلاف جنوب إسرائيل وقرب قطاع غزة.

وأشار سموتريتش إلى أنه اتخذ هذا القرار أيضا بسبب مُلاحقة السلطة الفلسطينية لإسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.