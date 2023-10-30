وأضاف كليفرلي ، في تصريحات خاصة لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية ، "أنه يتوقع من إسرائيل التصرف باحترافية وضبط النفس والامتثال للقانون الدولى"..محذرا من تصاعد الصراع وانتشاره بالمنطقة.

وتابع وزير الخارجية البريطاني : "إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن ليست هي ما يحتاجه الشعب الفلسطينى، بل الواقعية تقتضي بأن يتم الضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".. مطالبا بضرورة زيادة المساعدات إلى غزة بصورة أكبر.



