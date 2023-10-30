اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 02:30 م
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وزارة التموين: طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بدون هامش ربح

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 01:00 م
وزارة التموين: طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بدون هامش ربح وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تعاونا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار واستمرار طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبسعر الإنتاج دون هامش ربح، "الفول ، العدس ، الأرز ، السكر، الزيت ، المكرونة، الألبان والأجبان" وفقاً لأصناف محددة تقوم بإنتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بالشركات التابعة للوزارة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، أيضا تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للمرور الدوري على كل الأسواق، للتأكد من استمرارية تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.






وزارة التموين

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أسعار السلع الغذائية

مبادرة تخفيض أسعار السلع



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