هيئة قضايا الدولة تتبرع بمبلغ مالى من مرتبات المستشارين لصالح الفلسطينيين

كتب أحمد إسماعيل

تضامناً من المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة وجميع مستشاري الهيئة مع معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة التعدي السافر عليه من الكيان الصهيوني؛ فقد ارتأت هيئة قضايا الدولة اليوم الاثنين بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة، التبرع بمبلغ مالي من مرتبات المستشارين يخصص لصالح الهلال الأحمر المصري لتقديم يد العون والدعم للإخوة الفلسطينيين لتخفيف المعاناة عنهم عقب العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة، وذلك تحقيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، راجين من المولى -عز وجل- أن يعين ويثبت الشعب الفلسطيني في محنته الحالية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.