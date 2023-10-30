نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مبادرات تخفيض أسعار السلع الغذائية فى الخارجة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة بميدان البساتين، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، حيث اطمأنت على توافر الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار مبادرة رئيس مجلس الوزراء ل خفض أسعار السلع وتخفيف العبء عن المواطنين.

ووجهت بالتوسع في إقامة منافذ للسلع التموينية بأسعار الجملة، وطرح منتجات الصوب الزراعية بالمنافذ وتوفيرها بالقرى والأحياء النائية بنطاق المركز.

وكان مركز الداخلة أعلن عن استمرار العمل بمنفذ البيع الجديد للخضراوات والفاكهة بمدينة موط تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، بتوفير الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الطماوى، إن الوحدة المحلية لمركز الداخلة أطلقت مبادرة موسعة تهدف إلى توفير الخضراوات الأساسية للمواطن بسعر مخفض وملحوظ عن السوق والتى شهدت إقبال كبير من المواطنين، مؤكداً على أنه يجرى تجهيز المقر الجديد لمنافذ البيع الدائمة بنطاق ميدان حى الزهور حيث يجرى الانتهاء من أعمال الإنشاءات والمبانى وتجهيز واجهات المنفذ بالرخام والسيراميك حيث يتواصل العمل بصورة مستمرة دون توقف حتى إنجاز العمل.

وأكد الطماوى على استمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي فى المنافذ المتوفرة بمدينة موط لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، وطرح السلع الأساسية والخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين، وتكثيف المتابعة والمرور على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والممارسات الاحتكارية.