نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير العملية التعليمية بالمدرسة الرسمية الدولية بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، صباح اليوم الإثنين، زيارة تفقدية إلى المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة (IPS)، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وجاهزية المدرسة للافتتاح الرسمي يرافقها جهاد متولي رئيس المركز ومسئولو مديرية التربية والتعليم.

وتفقدت نائب المحافظ، الفصول الدراسية ومعامل اللغات والعلوم، موجهة بسرعة حصر كافة الاحتياجات اللازمة للمدرسة لتوفيرها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة، استعدادًا لافتتاح المدرسية رسميًا كأول مدرسة رسمية دولية بقطاع الصعيد، في إطار خطة المحافظة لتوفير منظومة تعليمية متميزة لأبنائها.