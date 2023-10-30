نائبة الرئيس الأمريكى: لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل أو غزة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس إن الولايات المتحدة لا تنوى على الإطلاق إرسال قوات إلى إسرائيل أو فلسطين.

وخلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة المذاع على قناة CBS الأمريكية، ردت هاريس على سؤال حول إمكانية جر القوات الأمريكية إلى حرب فى المنطقة، وقالت: ليس لدينا على الإطلاق أى نية أو أى خطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة.

وكررت هاريس موقف إدارة بايدن بأن إسرائيل لديها "الحق فى الدفاع عن نفسها"، لكنها قالت إن الفلسطينيين يستحقون إجراءات متساوية من الأمن والأمان، كما تحدثت هاريس عن ضرورة التفريق بين الفصائل الفلسطينية والمدنيين الفلسطينيين.

وقالت هاريس إن الفلسطينيين يستحقون إجراءات متساوية من الأمن والأمان وتقرير المصير والكرامة، وكنا واضحين للغاية بشأن ضرورة احترام قواعد الحرب وضرورة تدفق المساعدات الإنسانية.

وتابعت صحيفة ذا هيل: المقابلة أظهرت دور هاريس الوثيق فى استجابة الإدارة الأمريكية للحرب الإسرائيلية على غزة.

وفى تصريح أدلى به الرئيس بايدن لبرنامج 60 دقيقة، وصف هاريس بأنها شريكته فى ردها على الصراع الحالى.

كما شددت هاريس أيضا على الصلة بين أوكرانيا وإسرائيل فى الحرب التى تخوضها كل منهما، ونفت الإشارة إلى أن الحرب فى الشرق الأوسط يمكن أن تضع أوكرانيا فى الخلفية، وقالت إن هذا ليس بالنسبة لأمريكا. وأشارت إلى أن واشنطن تظل ملتزمة تجاه أوكرانيا مثلما كانت دائماـ من أجل السماح بمساعدات إضافية للدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بالعدوان الروسى.