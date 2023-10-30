موجز اقتصاد اليوم الاثنين 30/ 10/ 2023.. 32.6 مليار جنيه متوسط تداول أذون الخزانة

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الاثنين 30-10-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها، ما أعلنته أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عن ارتفاع المتوسط اليومى لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه فى الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه فى الأسبوع الخامس، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

رئيس البورصة: ارتفاع متوسط التداول على أذون الخزانة إلى 32.6 مليار جنيه يوميا

كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عن ارتفاع المتوسطات اليومية لتداول الأذون وسندات الخزانة بالبورصة المصرية، خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومى لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه فى الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه فى الأسبوع الخامس، فى حين ارتفع المتوسط اليومى لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية فى الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة فى الأسبوع الخامس.

وصول جهاز الاحتجاز الأساسى للمنطقة النشطة للمفاعل الثانى بالضبعة.. صور

أعلنت شركة روساتوم الروسية المسئولة إنشاء المحطة النووية الاولى بالضبعة لتوليد الكهرباء، أنه تم توصيل جهاز الاحتجاز الأساسى للمنطقة النشطة للوحدة الثانية بنجاح إلى موقع الضبعة تمهيدا لتركيبه قبل نهاية العام، والذى يعد من أبرز أنظمة السلامة الفعالة فى محطة الضبعة للطاقة النووية وهو جزء من أحدث التكنولوجيا لمفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث+.

البنك الدولى: تصاعد الصراع فى الشرق الأوسط قد يدفع أسواق السلع الأساسية العالمية للمجهول

حذر البنك الدولى اليوم الاثنين، من تصاعد حدة الصراع فى الشرق الأوسط، منبها إلى أنه قد يدفع أسواق السلع الأساسية العالمية إلى المجهول.

أسعار النفط تسجل89.47 دولار لخام برنت و84.32 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 89.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.32 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار بأكثر من 1% اليوم.

أسعار الذهب اليوم تسجل 2570 جنيها للجرام عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب خلال تداولاته اليوم الاثنين 15جنيها بعد أن افتتح التداول على ارتفاع بحوالي عشرة جنيهات في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2570 جنيها للجرام.

وزير البترول يتابع ملفات عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة وبحضور اللواء اشرف الداودى محافظ قنا والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وزارة التخطيط: توفير 800 ألف فُرصة عمل جديدة خلال خطة 23/2024

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.

13 شركة تركية تبحث مع "رجال الأعمال المصريين" إقامة مشروعات مشتركة

استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين، الاجتماع السادس عشر لمجلس الأعمال المصري التركي بشقيه بحضور السفير التركي الجديد بالقاهرة "صالح موتلو شين" ووفد من رجال الأعمال الأتراك يضم 13 شركة تعمل في مجالات صناعية وخدمية متنوعة، منها المنسوجات، والملابس الجاهزة، والإنشاءات والمقاولات، والاستثمار العقاري والنقل والخدمات والكيماويات، والاستيراد والتصدير.