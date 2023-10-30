مشروعات صحية لخدمة أهالى شمال سيناء تنفذها الدولة بكل المدن.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء تنفيذ مشروعات صحية جديدة انطلقت خدمة بعضها وأخرى يجرى العمل فيها.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء، إنه تم افتتاح وتشغيل وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشلاق تم تطويرها وتجهيزها بمبلغ 2.3 مليون جنيه، لتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، بجانب المبادرات الرئاسية، حيث يوجد بها غرف للكشف ومعمل ومكتب صحة وصيدلية، وتطوير مستشفي الشيخ زويد وتزويده بجهاز الأشعة المقطعية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وهو من الجيل العاشر 16 مقطع، وتم تركيبه وتدريب العاملين عليه، وربطه بوزارة الصحة عن طريق الانترنت، لافتا إلي أن سكن الأطباء تم تطويره بمبلغ 3 مليون جنيه، ويحتوي على 10 غرف تضم 20 سرير، ومكاتب إدارية.

وأضاف أنه تم افتتاح الوحدة الصحية بقرية قبر عمير بلغت تكلفة تطويرها 4 ملايين جنيه، منها 3 ملايين تطوير ورفع كفاءة، ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و8 توابع لها، وأن الوحدة أقيمت علي 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الأسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات"، الأسنان، الصيدلة، المعمل، وافتتاح وحدة الخروبة الصحية تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 3.8 مليون جنيه منها 2.8 مليون تطوير ورفع كفائة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الام و13 تابعًا لها، وأقيمت على طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الأسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" ، الأسنان، الصيدلة، المعمل، والوحدة الرعاية الصحية الأولية بالشلاق تم تطويرها وتجهيزها بمبلغ 2.3 مليون جنيه، لتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، بجانب المبادرات الرئاسية، حيث يوجد بها غرف للكشف ومعمل ومكتب صحة وصيدلية.

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على إنشاء مبنى للكلى الجديد بتكلفة تصل إلى 170 مليون جنيه، والذى يتكون من 4 طوابق تضم 4 غرف عناية مركزة وغرفة عزل كاملة الخدمات ووحدة معالجة وقاعات متخصصة ومكان مخصص لمرضى الفيروسات بى وسى ونيجاتف وفقًا للكود الطبى، كما يحتوى على 85 ماكينة لغسيل الكلى و85 سريرًا، والعمل ما زال مستمرًا فى مراحل إنشاء المسجد الجديد الذى يتم بناؤه على مساحة 400 متر مربع ويتسع لعدد 500 مصل، بالإضافة إلى الميضة ودورات المياه وغرفة الإمام والمؤذن.

وتابع أنه تم تخصيص قطعة أرض بجوار مستشفي العريش العام في مدينة العريش لصالح هيئة الإسعاف المصرية لأنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء علي اعلي مستوي، بتكلفة 70 مليون جنيه، وتشغيل 4 سيارات نمطية لنقل الموتى إلى مختلف المحافظات للتخفيف عن كاهل المواطنين في شمال سيناء

وأضاف أنه تصل لشمال سيناء تباعا القوافل الطبية التي تقوم بإجراء العمليات الجراحية للمواطنين تم القضاء علي قوائم الانتظار في مستشفى العريش العام وأصبحت صفر عمليات جراحية، لافتا إلى أنه اسبوعيًا يجري تنفيذ قوافل طبية في شمال سيناء في ظل الاهتمام بالمواطن السيناوي، وقوافل الجامعات التى تصل المستشفيات اسبوعيا لتقديم خدماتها.