مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا على موقفها الداعم للعدوان الإسرائيلي

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قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت على موقفها الداعم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف الهباش - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين "أن قرار وقف العدوان يأتي من البيت الأبيض، لأنه هو المكان الوحيد الذي يستطيع أن يقول لإسرائيل كفى، وستكف وقتها؛ لذلك يجب أن يكون الضغط على أمريكا خلال هذه اللحظات".



وشدد على أن الوضع في غزة كارثي.. مبينا أن هناك 21 ألف جريح وأكثر من 8 آلاف شهيد، مشيرا إلى أن "الأولوية الأولى لنا حاليا تكمن في وقف العدوان الإسرائيلي وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وإنقاذ النساء والأطفال والشيوخ".



وتابع قائلا "إننا وشعبنا في مواجهة الاحتلال، ونحن متلاحمون وقرارنا وأملنا واحد والقيادة الفلسطينية هي التي تمثل كل شعبها".



وأوضح الهباش أن مصر تركز في خطاباتها ومحادثاتها على الحل السياسي، وكذلك الأردن والسعودية وبعض الدول الأوروبية.. مضيفا أنه لا أمل في تحقيق سلام أو أمن أو استقرار إلا بحل سياسي.