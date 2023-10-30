محاكم × 24 ساعة.. المشدد للمتهمين بخطف شخص وطلب فدية والسجن لتجار الآثار بالتجمع

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها سجن للمتهمين بالاتجار في الآثار بالتجمع، والمشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين بتهمة خطف شخص وطلب فدية بالقاهرة.

الاتجار في الآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار في الآثار وإحراز أسلحة نارية وبيضاء في منطقة التجمع، بالسجن ما بين 3 سنوات و6 سنوات، وغرامة مليون جنيه.

خلية التجمع

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 28 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة.

نصب

أجلت محكمة جنح عابدين، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 12 نوفمبر.

خطف وفدية

قضت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة فى التجمع الخامس بمُعاقبة 3 مُتهمين بخطف شخص وطلب فدية بالسجن المشدد 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 3 مُتهمين آخرين.

تاجر الحشيش

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، مُتهم بترويج مخدر الحشيش في التجمع الأول، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه عما أسند إليه بإحراز أداة حادة.