محافظ جنوب سيناء يناقش التجهيزات الخاصة بمشاركة المحافظة بالأسبوع الكويتي الـ 14

ناقش اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، التجهيزات الخاصة بمشاركة المحافظة بالأسبوع الكويتى الـ14، وذلك خلال لقائه أحمد بهبهانى رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الكويتى، وبحضور الدكتورة نهى الحسينى مقرر المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء، وسليمة جبلى عواد من أشهر مصنعين الأزياء والمشغولات اليدوية بسانت كاترين، والدكتور أحمد صالح خبير النباتات الطبية والأعشاب بجنوب سيناء، وعددا من العارضين من أبناء المحافظة.

تم خلال الاجتماع تحديد الأماكن المخصصة لجناح محافظة جنوب سيناء، والاتفاق على عدد العارضين والمنتجات التى ستعرض من تصنيع سيدات جنوب سيناء، بالإضافة إلى الأعشاب الطبية التى تشتهر بها مدينة سانت كاترين.

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته للمشاركة كل عام بهذا المعرض الهام مقدما الشكر للجنة المنظمة، وأشار فوده إلى أن المعرض فرصة جيدة هامة فى سبيل التعريف بالمنتجات اليدوية التى تعبر عن جمال سيناء والمناظر الخلابة والتراث السيناوى، والتى تصنع بأيدى السيدات البدويات وعرضها وبيعها مما تدر العائد على تلك الاسر البدوية المشاركة فى التصنيع، لافتا إلى أن المنتجات البدوية لها شهرة عالمية ويتهافت عليها السائحين من مختلف الجنسيات والزائرين للمحافظة، بالإضافة للأعشاب الطبية بسانت كاترين، والتى بلغ عددها 472 نباتا طبيا، منها 19 نوعا لا يوجد إلا بمدينة كاترين.

وتابع المحافظ، أن النباتات الطبية تلقب بجنوب سيناء بالذهب الأخضر، ويتم منها صناعة أدوية لعلاج كثير من الأمراض المستعصية، مثل "البهاق، والصدفية، والروماتيزم"، وذلك من خلال استخلاص مساحيق طبية مما يقرب من 42 نبتة طبية تزرع فى صحارى كاترين.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أحمد بهبهانى أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التى تهم الأمتين العربية والإسلامية، موضحاً أن هذه العلاقات أصبحت نموذجاً يحتذى به فى العلاقات العربية، مشدداً على أن العلاقات العربية وفى إكمال ملامح الصورة المشرقة فى شتى المجالات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذى اتسم به التعاون الثقافى والإعلامى.

يشار إلى أن الاسبوع الكويتى الرابع عشر فى مصر يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأوضحت اللجنة المنظمة، أن الأسبوع الكويتى فى مصر سيشهد مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية فى قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، فى أكبر تجمع كويتى مصرى يسهم فى تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.