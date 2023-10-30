محافظ بورسعيد يشهد البرنامج التثقيفى السياسى للأشخاص ذوى الإعاقة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات "البرنامج التثقيفى السياسى للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم"، وبحضور عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية انعقاد الندوات التوعوية، التى تسهم فى التأكيد على الدور المجتمعى لذوى الإعاقة فى المشاركة فى الحياة السياسية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والاندماج مع المجتمع فى العديد من الأحداث والفعاليات السياسية والاجتماعية، مؤكدا أنه يتم إعطاء أهمية خاصة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من ذوى الإعاقة.

ولفت الغضبان، إلى أن هناك العديد من أبناء المحافظة ذوى الإعاقة يشاركون فى الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة، فضلا عن النماذج الرياضية المشرفة التى تحصل على مراكز متقدمة فى المسابقات الدولية والعالمية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقائمين على تنفيذ البرنامج التوعوى، كما أشاد بجهود المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى توفير المناخ المناسب لذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، كما تناول اللقاء الحديث عن دور المجتمع المدنى وجمعياته ومؤسساته فى محافظة بورسعيد وآليات دوره فى التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم للتوظيف فى عدد من المجالات التى تتميز بها المحافظة.