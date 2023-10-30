محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف الطرق بالمراكز ضمن الخطة الاستثمارية

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، للوقوف على آخر المستجدات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بالمراكز والقرى التابعة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق، تنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا رفع كفاءة ورصف طريق ميدان لبنان، حيث تم كشط الطبقة القديمة لبدء أعمال الرصف، مع التشديد على الالتزام بكل الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف ووفقاً للجدول الزمني المحدد ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة لهذا العام.

وفى مركز ومدينة سمالوط، يجرى تنفيذ أعمال الرصف، حيث تم وضع الطبقة الرملية بشارع الشريف ومتفرعاته للبدء فى تطوير شوارع المدينة، بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش سمالوط، مع الالتزام بمراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين و قائدى المركبات والعمل على تقليل الازدحام المروري وخلق سيولة مرورية بالمدينة حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.