محافظ المنوفية: التعدى على الأراضى الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا طارئا مساء اليوم، أكد فيه أن التعدى على الأراضى الزراعية خطا أحمر، مشددا على أنه لن يسمح لأى مسئول أى كان موقعه بالتهاون أو التقصير فى مهام عمله، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغاً بملف التعديات على الأراضى الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومى والغذائى للبلاد، حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلى السكرتير المساعد ووكيل وزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولى حماية الأراضى ومديرى عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الإدارات الزراعية على شن حملات إزالة بدءا من الغد والتركيز على الحالات الصارخة وتكثيف المرور الميدانى للجان المشكلة والمتابعة الدقيقة والشخصية كل فى نطاقه للتعديات على الأراضى الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد كافة المخالفات فى المهد سواءً كانت بناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمرانى وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقاً لأحكام القانون.

وأوضح المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال من ثبت تعديه على الأراضى الزراعية وارتكاب مخالفات البناء بإيقاف حصولهم على الدعم التموينى، وذلك فى ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولاً بأول، موجهاً باليقظة التامة والاستمرار فى تفعيل محاضر التبوير للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية وأن أى تواطؤ سيتم التعامل بحزم، مع الاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظى مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا.