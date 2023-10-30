محافظ القليوبية يتفقد تنفذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وقام محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنفذ معا ضد الغلاء بحى غرب وشرق شبرا الخيمة وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق ومن بينها عدد من الهايبرات والسوبر ماركت.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بضرورة توافر جميع السلع التى يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالاضافة إلى وضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين.

وحرص الهجان، على الاستماع لآراء المواطنين فى السلاسل التجارية والهايبرات، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين فى حال وجود شكوى فى هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أى محأولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

ورافق المحافظ فى الجولة عيد عبد الله وكيل وزارة التموين، وهيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومسئولى إدارة التموين والرقابة والمتابعة بمدينة شبرا الخيمة.