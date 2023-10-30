محافظ الدقهلية يستقبل المدير الجديد لمستشفى المنصورة التخصصى

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتور محمد عيد إبراهيم المدير الجديد لمستشفى المنصورة التخصصى، بعد توليه مهام عمله ويأتى هذا اللقاء فى اطار المتابعة المستمرة لمحافظ الدقهلية للوقوف على سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين والسعى الدائم لتذليل العقبات لدفع العمل بتلك المنشآت عملا على راحة المواطنين.

وقال "مختار،"ان هدفنا هو تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمرضى المترددين على جميع روافد الخدمة الصحية على مستوى المحافظة من خلال مديرية الشئون الصحية باشراف ومتابعة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وأكد "مختار" حسن استقبال المرضى والمترددين وتعظيم الايجابيات فى القطاع الصحى وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.

ومن جانبه وجه مدير مستشفى المنصورة التخصصى الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية، على دعمه المستمر لمنظومة الخدمة الصحية بشكل عام بما يعود بالنفع على أهلنا فى الدقهلية، مشيرا إلى أن المحافظ أكد خلال اللقاء على الانضباط الإدارى والمالى وكذا انضباط الكوادر الطبية وهيئات التمريض والتعاون التام مع كافه الهيئات والروافد الصحية بما ينعكس على الخدمة الصحية للمواطنين.