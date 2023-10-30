اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 05:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة طارئة الليلة حول الوضع فى قطاع غزة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 05:08 م
مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة طارئة الليلة حول الوضع فى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي
أ ش أ

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قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الليلة- بتوقيت الولايات المتحدة - بناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الوضع فى قطاع غزة.


ويأتي انعقاد تلك الجلسة في إطار سلسة من الاتصالات التشاورية الجارية حاليا على مستوى مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار بشأن الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة من المفترض أن يتم التصويت عليه.


وقالت مصادر في مجلس الأمن الدولي إن مشروع القرار قد تقدم به الأعضاء العشرة الحاليين المنتخبون في مجلس الأمن، وتقرر كذلك عقد اجتماع لاحق على اجتماع الليلة لمتابعة مستجدات الصراع فى غزة. 


يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو منتخب في مجلس الأمن الدولي حاليا، إلى جانب كل من ألبانيا و البرازيل والإيكوادور والجابون وغانا واليابان ومالطا و سويسرا، وهم أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين فى نهاية كل عام. 







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