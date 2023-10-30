لو ابنك نفسه مسدودة.. فتشى عن نوع الأكل اللى بتقدميه واعرفى الأفضل

كتبت مروة محمود الياس

فقدان الشهية عند الأطفال مشكلة شائعة بشدة، وهى الشكوى الأكثر تكرارًا بين الأمهات، فالطفل الصغير تكون خياراته محدودة، رغبته فى تجربة أنواع جديدة من الطعام محدودة أيضًا، لذا إقناعه بإدخال أطعمة جديدة وتجربتها أمرًا ليس بالسهل.

الدكتور حاتم قرطام استشارى الأطفال قصر العينى، أوضح أنه لابد من أن تبحث الأم عن سبب فقدان الطفل لشهيته وعدم إقباله على الطعام، فهناك الكثير من الأسباب والعوامل التى تؤثر على شهيته ورغبته فى تناول المأكولات المختلفة، ومن أبرز هذه الاسباب، الإصابة بالأنيميا فتحليل الأنيميا هو الخطوة الأولى عند البدء فى رحلة البحث عن سبب فقدان الشهية لأن الطفل المريض بها تتأثر شهيته بشدة ويصبح غير مقبل على تناول الطعام.

وتابع الدكتور حاتم نصائحه مؤكدًا ضرورة اهتمام الأم بإجراء تحليل لنسبة الحديد وكذلك تحليل لبراز الطفل، للتاكد من عدم إصابته بأى نوع من الديدان، أو إصابته بمشكلات مرضية اخرى، مثل عسر الهضم، فكلها أسباب محتملة أيضًا.

وهناك سبب خفى حسبما قال الدكتور حاتم، ويؤثر بشدة على شهية الطفل، وهو نوعية الطعام الذى تقدمه الأم للطفل، فقد تقدم الام الكثير من الطعام للطفل دون التركيز على النوعيات الصحية منه، فالطعام الصحة والخيارات الصحية تساعد على هضم جيد وسريع للماكولات، وبالتالى يشعر الطفل بالجوع فى وقت اقرب، فضلا عن أن بعض النوعيات الغير صحية من الطعام تعرقل الهضم وتقلل من فاعليته وتصيب الطفل بالامساك والام بالبطن، وكذلك تسد شهيته لفترات طويلة فلا يرغب فى المزيد من الطعام، ومن أبرز هذه النوعيات من الطعام هو الاكل الغنى بالسكر، كالمشروبات الغنية بالسكر، فضلا عن الحلويات والكيك والجاتوه، والحلوى المصنعة وهى الأكثر خطورة فهى غنية بالمواد الحافظة والألوان الصناعية، وكم هائل من السكر والمحليات الصناعية، وهو ما يسبب انسداد تام لشهية الطفل، فضلا عن أنها تقلل من مناعته تدريجيا، إضافة لتسببها فى اضطراب معدة الطفل وهضمه وإخراجه.

وينصح الدكتور حاتم بضرورة الحرص على تناول الطفل لكميات جيدة من المياه على مدار اليوم وعدم إهمال هذه تلعادة، لتعزيز القدرة على هضم الطعام بشكل سليم ومثالى، وبالتالى يشعر بعدها الطفل بالجوع، وينصح استشارى الأطفال بضرورة عرض الطفل الذى يعانى انسداد الشهية على الطبيب المختص، الذى قد يبحث وراء الأسباب المرضية الاخرى، كالاصابة بأمراض معينة فى الجهاز الهضمى أو اضطرابات معوية، أو التهابات بالبطن أو المعدة وغيرها من الاحتمالات.