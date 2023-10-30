فوز ذوى الهمم من طلاب الوادى الجديد بالمراكز الأولى فى المنافسات الإقليمية للأنشطة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

هنأ المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، طلاب المحافظة من ذوى الهمم المشاركين بمنافسات المستوى الإقليمى لوسط وشمال الصعيد الذى جرى إقامتها بمحافظة أسيوط وفق خطة الأنشطة التربوية لطلاب الاعاقة البصرية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن النتائج أسفرت عن فوز الطالب مروان محمود سعيد دمج بصري بالمركز الأول في الجري 100 متر، وفوز الطالب محمد محمود سعد فصل النور الملحق الداخلة بالمركز التاني في الوثب الطويل والطالب كاراس منتصر مفيد فصل النور الملحق بالخارجة المركز التاني في الجلة.

وأعرب مدير التعليم بالمحافظة عن شكره وتقديره لإدارة التربية الخاصة ومشرفى العمل للجهد المبذول والظهور بالمظهر اللائق والمشرف بفعاليات المنافسة .

كما هنأ إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين بهذا الفوز المشرف متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيدا من التقدم والازدهار.