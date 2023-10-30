فوز اللاعب محمد عبدالمنعم بـ6 ذهبيات فى البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال

بنى سويف هانى فتحى

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بحصول ابن بني سويف الرباع: محمد عبد المنعم سيد لاعب المنتخب الوطني للناشئين ل رفع الأثقال ، على 6 ميداليات ذهبية ضمن منافسات البطولة العربية والأفريقية فى لعبة رفع الأثقال (ناشئين، شباب، كبار)، والتي تُقام خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز لابن بني سويف وحصده هذا الكم من الميداليات الذهبية، متمنيا له مزيدا من الإنجازات له ولوطنه مصر، مهنئا أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب، وفي مقدمتهم الكابتن: إبراهيم أحمد إبراهيم مسؤول لعبة رفع الأثقال بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، ومدير المشروع الكابتن إيمان حسين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب.

من جهته أضاف هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، أن اللاعب "محمد عبد المنعم" لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال ولاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف، قد حصل على 3 ميداليات ذهبية في ( الكلين / الخطف /المجموع ) في البطولة الافريقية " ناشئين " ميزان (81) كجم ، و3 ميداليات ذهبية آخرى فى( الكلين /الخط / المجموع ) ، في البطولة العربية " كبار " نفس الميزان (81) كجم ، (150 كجم خطف / 170كجم كلين والنطر / المجموع 320 ).