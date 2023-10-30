اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا تدين التهجير القسرى للفلسطينيين فى الضفة الغربية

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:00 ص
فرنسا تدين التهجير القسرى للفلسطينيين فى الضفة الغربية كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية
أ ش أ

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 أدانت فرنسا أعمال العنف غير المقبولة التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية -فى بيان- أن "فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين التى أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين فى الأيام الأخيرة فى قُصرة والساوية، فضلا عن التهجير القسرى لعدد من التجمعات السكانية".


وأضافت الوزارة "أعمال العنف التى يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين آخذة فى التزايد، وهى غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، كما دعت إسرائيل إلى "اتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين".


ولقى فلسطينى حتفه السبت برصاص مستوطن إسرائيلى فى بلدة الساوية قرب نابلس، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.


كما قُتل أربعة فلسطينيين فى هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون مسلحون فى بلدة قصرة فى 11 أكتوبر الجاري، وفق المصدر نفسه.







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