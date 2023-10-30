عميد طب قصر العينى يكشف تفاصيل الوقاية من السكتة الدماغية

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من تطوير قطاع السكتة الدماغية منذ عدة أعوام، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين، مشيرا إلى أن وحدة الجلطات المخية والإذابة بالكلية ومستشفى قصر العينى حصلت على اعتمادات دولية من عدة جهات خاصة لدورها الكبير فى انقاذ المصابين بالسكتة الدماغية.

وأشار الدكتور حسام صلاح أستاذ المخ والأعصاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للسكتة الدماغية، إلى طرق الوقاية من المرض، موضحا أن مرض الجلطات المخية من أهم الأمراض التي تصيب المجتمع وتعتبر السبب الثالث للوفاة، وأهم محاور علاج السكتة الدماغية القسطرة العلاجية والأفضل الوقاية من الإصابة وتتمثل روشتة الوقاية فى ضرورة الحفاظ على انضباط الضغط والسكر والأنظمة الغذائية الصحية وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين والاكتشاف المبكر لأى من أمراض القلب.