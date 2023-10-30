عشان تحمى طفلك من القلق والتوتر الدائم.. طرق طبيعية هتساعدك

كتبت نهير عبد النبى

مع الموسم الدراسى والأحداث فى غزة قد يعانى الكثيرون من الأطفال من القلق الدائم والتوتر، وهنا يأتى دور الأبوين فى الحفاظ على صحة أبنائهم النفسية والبعد عن مسببات التوتر والقلق والقرب منهم والحديث معه دائمًا، ووفقًا لما ذكره موقع jeanhailes فإن هناك طرقًا طبيعية ونظام غذائى يمكن أن يساعدك فى الحد من التوتر والقلق عند الأطفال وهو:

قد تساعد العلاجات العشبية التالية في علاج القلق

- بلسم الليمون، لتحسين أعراض القلق والاكتئاب.

- البابونج، لتقليل أعراض القلق المتوسطة إلى الشديدة.

- الينسون، يساعد فى تقليل التوتر والقلق ويساعد على النوم.

المكملات ارتبطت بعض الفيتامينات والمعادن بانخفاض خطر القلق. وتشمل هذه:

- فيتامينات ب – هذه الفيتامينات لها تأثير إيجابي على أعراض القلق. أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الغنية بفيتامين ب تحسنت لديهم أعراض القلق، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. تظهر الأبحاث أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب 12 هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أو القلق.

- الأحماض الأمينية - ثبت أن بعض الأحماض الامينية تعمل على تحسين النوم والقلق والمزاج عند تناولها كمكملات غذائية، ويمكن العثور على هذه الأحماض الأمينية في الشاي الأخضر واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات والفواكه والخضروات والحليب والدواجن والجبن والشوفان.

- زيت السمك، تساعد زيوت أوميجا 3 على تنظيم الهرمونات المختلفة والرسائل الكيميائية (مثل الدوبامين والسيروتونين). توجد هذه الزيوت بشكل طبيعي في بعض البذور والأسماك الدهنية. عند تناولها كمكملات غذائية، قد تقلل هذه الزيوت من أعراض القلق.

- المغنيسيوم، قد يساعد المغنيسيوم في تنظيم الغدد النخامية والكظرية، المسؤولة عن استجابتك للتوتر، وجدت مراجعة بحثية أن المغنيسيوم قد يقلل من القلق ولكن نوعية الأدلة الموجودة سيئة وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

نظام عذائي تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفيتامينات والمواد المغذية بما في ذلك المغنيسيوم والزنك والفيتامينات B وC وE وأحماض أوميغا 3 الدهنية قد يساعد في علاج القلق.

النظام الغذائي المتوازن يعني تناول الأطعمة من المجموعات الغذائية الخمس الرئيسية، بما في ذلك:

-حصتان من الفاكهة الطازجة

-ما لا يقل عن خمس حصص من الخضروات الطازجة، بما في ذلك البقوليات والفاصوليا

-الحبوب الكاملة والخبز

-اللحوم الخالية من الدهون والدجاج والبيض والأسماك والتوفو والمكسرات والبذور

-منتجات الألبان (مثل الحليب والجبن والزبادي).

قد تستفيد أيضًا من الحد

-الكربوهيدرات المكررة

-الدهون المشبعة

-الأطعمة المصنعة (مثل الكعك والبسكويت والوجبات السريعة).

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تأثير النظام الغذائي على القلق. ولكن من المرجح أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي إلى تحسين صحتك العامة. تحدث إلى أخصائي الصحة للحصول على مزيد من المعلومات حول الأكل الصحي.