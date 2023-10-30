"طرق الأبواب".. 52 ألف سيدة تحصل على وسائل تنظيم الأسرة ومشورة طبية بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن أكثر من 52 ألف سيدة حصلت على وسائل تنظيم الأسرة بعد تقديم المشورة لهن بحملة طرق الأبواب بالمحافظة خلال أسبوعين.

موضح انه تحت إشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، تقوم الفرق الطبية والرائدات الريفيات بالمحافظة يومياً بجهود مكثفة لحصر السيدات من المتزوجات وفى سن الإنجاب، وتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية، كما يتم إحالة الراغبات منهن فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة الشرقية، والتى تم إطلاقها يوم السبت الموافق 14 أكتوبر الجارى، والتى تستمر لمدة ثلاثة أشهر بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة نجحت فى تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 52 الف 53 منتفعة جديدة من غير المستخدمات للوسائل والمنقطعات عن الاستخدام وذلك بعد تلقى المشورة من خلال حملة طرق الأبواب، والتى تأتى فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذ حملة توعوية وخدمية وعمل حصر لجميع السيدات المتزوجات وفى سن الحمل والإنجاب من عمر 15عاماً حتى49 عاما، لافتاً إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات فى سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلى من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.

كما أضاف الدكتور هشام مسعود بأنه تم تنفيذ ثلاث دورات تدريبية لمدة أسبوع خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الحالى لتدريب الفرق الطبية بالمحافظة، بمركز تدريب صحة المرأة بالأحرار، بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، تم خلالها تدريب 64 فردا جديداً من مسئولى تنظيم الأسرة، ومشرفات الرائدات الريفيات، ومسئولى مراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أهداف الحملة، وآلية الحصر وجمع البيانات والإدخال الالكترونى.

وأضافت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على الحملة بأنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات على طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكترونى، وتدريب مدخلى البيانات عليه وتوفير أجهزة لاب توب وتابلت لعملية الإدخال، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء أخصائيات النساء والتوليد، ومقدمى الخدمة المدربون، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وتواجد العيادات المتنقلة فى الأماكن العشوائية والنائية وذات الطبيعة الخاصة، والتى تقدم الخدمات "الكشف، وسائل تنظيم الأسرة، الفحص بالسونار، متابعة الحمل"، وكذلك خدمات تنظيم الاسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية، كما سبقت الحملة وتتزامن معها حملة إعلامية لزيادة الوعى بالمشكلة السكانية والترويج للخدمات المقدمة بالحملة وزيادة الطلب على الخدمات.

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن الحملة تم إطلاقها على عدة مراحل بدأت بمحافظة الفيوم ثم محافظة أسيوط، ثم تدشينها فى ثمانى محافظات منهم محافظة الشرقية، مضيفاً بأن عدد الوحدات الثابتة المشاركة بالحملة هى 483 وحدة، وعدد العيادات المتنقلة 29عيادة، والرائدات الريفيات 848 رائدة، وعدد الممرضات 618 ممرضة، والأطباء 220 طبيب يقوموا بتقديم الخدمات الصحية المدرجة ضمن خطة الحملة بمحافظة الشرقية.