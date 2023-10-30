صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات 5 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة.