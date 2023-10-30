شاب يطالب برد خطيبته لـ 100 جرام من الذهب بعد فسخها الخطبة

كتبت أسماء شلبى

أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل للاستيلاء على 100 جرام من الذهب، ليؤكد:" لم أتخيل أن خطيبتي بعد قصة حب استمرت عامين ستدمر حياتي، وتسرق أموالي، وتفسخ الخطبة دون أي سبب، وتتخلف عن إتمام الزفاف وعقد القران في موعده المحدد والمتفق عليه منذ شهور مع عائلتها".

وتابع الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة:" ذهبت إلى والدتي في منزلى وتعدت عليها بالسب والإهانة وفقا لشهادة الجيران وكاميرات المراقبة، وهددتني بالسجن والتشهير حال مطالبتي بالشبكة، وقامت بالادعاء بقيامي بخيانتها-كذبا- لتبرير موقفها من رفض إجراء الزفاف في موعده المحدد".

وأضاف: "دمرت حياتي، وشهرت بسمعتي بعد أن وقعت ضحية لطمعها ومخططها برفقة شقيقتها، لأعلم حقيقتها بعد أن استولت مني على مبالغ مالية تعدت الـ 400 ألف جنيه ثمن المنقولات التي جعلتني أتكفل بسداد قيمتها، بخلاف مطالبتها لي سداد مبالغ مالية كبيرة كتعويض لها".