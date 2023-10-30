سكرتير عام البحر الأحمر يناقش العمل ورصد المعوقات بمنظومة البناء والتراخيص

استعرض اللواء محمد البندارى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واللواء فريد عبد الخالق حبيشة رئيس منظومة ترخيص المبانى بالهيئة الهندسية" القطاع الجنوبي"، أساليب العمل وتوحيد المفاهيم ورصد المعوقات بمنظومة البناء والترخيص بالمحافظة الساحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، واللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، واللواء احمد المهدى رئيس حى شمال، واللواء محمد صلاح رئيس حى جنوب، والعقيد احمد فايز والعقيد نادر محى الدين بمكتب تراخيص البحر الاحمر، والعديد من مهندسى الإدارات الهندسية بمختلف مدن المحافظة.

وأكد سكرتير عام البحر الأحمر فى بداية الاجتماع على ضرورة التسهيل على المواطنين فى تقديم طلباتهم لتوصيل المرافق، مؤكدا على معرفة العاملين بالمنظومة للأوراق والمستندات المطلوبة وتسهيل الاجراءات على المواطنين لضمان عدم عزوفهم عن تقديم طلبات المطابقة.

استعرض اللواء فريد حبيشة آلية التعامل مع المنظومة مع تقديم شرح وافى عن كل المستندات والأوراق المطلوبة للأكواد المختلفة لكيفية التعامل مع كل كود على حدة وما هى الاجراءات الخاصة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة مشيرا إلى أن الاشتراطات البنائية عمل مشترك بين وزارة الاسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية.

وأضاف أن حسن تطبيق المنظومة سيحد من المخالفات والتجاوزات، مؤكدا أن الركيزة الأساسية فى نجاح المنظومة هو المواطن وكيفية التعامل معه وتعريفه بحقه فى كيفية تعديل التجاوزات الموجودة، مشددا على ضرورة التواصل مع المواطنين عن طريق ارسال رساله نصية تفيد بعدم استكمال اوراق معينة للتسهيل عليهم واختصار الوقت، كما قام بشرح بعض الاخطاء الشائعة فى استخدام المنظومة وكيفيه علاجها.