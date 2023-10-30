زعموا قدرتهم على التوظيف.. إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة النصب على مواطن بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، شخصين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة جمع المعلومات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

اعترفا المتهمان في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة، واقرا بأنهم استغلا رغبة المواطنين فى ايجاد وظائف شاغره لأبنائهم وقاموا بممارسة نشاطهم الإجرامياً في مجال النصب والاحتيال عليهم بايهامهم بقدرتهم على توظيفهم في الجهاز الحكومي مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وفتحت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق تحقيقات موسعة مع شخصين، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

وبالفحص تبين أن أحد المواطنين تضرر من شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرتهما على تدبير فرصة عمل لنجليه بإحدى الجهات الحكومية من خلال الزعم بعلاقاتهما بالعديد من المسئولين على خلاف الحقيقة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بالجيزة وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.