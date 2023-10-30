اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 02:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا: مقتل 130 جنديًا أوكرانيًا جنوب دونيتسك خلال 24 ساعة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 02:00 ص
روسيا: مقتل 130 جنديًا أوكرانيًا جنوب دونيتسك خلال 24 ساعة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت روسيا تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، فيما تصاعدت حرب المسيّرات بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 130 جندياً في منطقة جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أشادت كييف بمؤتمر مالطا لإنهاء الحرب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن «الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 130 جندياً وناقلة جند مدرعة ومركبتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز دي-20»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية أصابت أيضاً القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني بالقرب من مستوطنتي أوغليدار وفوديانيوي بدونيتسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 55 جندياً في منطقة خيرسون خلال الساعات الأخيرة.

 







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