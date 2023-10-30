رفض فلسطيني للنزوح جنوبا بعد إلقاء جيش الاحتلال منشورات على وسط غزة

كتب أحمد جمعة

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على سكان المنطقة الوسطى في غزة، وذلك في إطار الحرب النفسية الإسرائيلية ضد السكان المدنيين، في محاولة لتهجير الفلسطينيين وترهيبهم كي ينزحوا إلى جنوب القطاع.

ورفض المواطنون الفلسطينيون التعاطي مع المنشورات التي تلقيها طائرات إسرائيلية على شمال ووسط غزة، متمسكون بعدم ترك منازلهم رغم التهديدات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتستخدم إسرائيل الحرب النفسية ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ الحرب على غزة خلال الأسابيع الماضية، وذلك في إطار خطتها لاستهداف الجبهة الداخلية في القطاع وإضعاف المقاومة الشعبية بين المواطنين الفلسطينيين.