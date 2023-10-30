اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 03:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رفض فلسطينى للنزوح جنوبا بعد إلقاء جيش الاحتلال منشورات على وسط غزة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 03:03 م
رفض فلسطينى للنزوح جنوبا بعد إلقاء جيش الاحتلال منشورات على وسط غزة منشورات جيش الاحتلال
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلى منشورات على سكان المنطقة الوسطى فى غزة، وذلك فى إطار الحرب النفسية الإسرائيلية ضد السكان المدنيين، فى محاولة لتهجير الفلسطينيين وترهيبهم كى ينزحوا إلى جنوب القطاع.

ورفض المواطنون الفلسطينيون التعاطى مع المنشورات التى تلقيها طائرات إسرائيلية على شمال ووسط غزة، متمسكون بعدم ترك منازلهم رغم التهديدات التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتستخدم إسرائيل الحرب النفسية ضد أبناء الشعب الفلسطينى منذ الحرب على غزة خلال الأسابيع الماضية، وذلك فى إطار خطتها لاستهداف الجبهة الداخلية فى القطاع وإضعاف المقاومة الشعبية بين المواطنين الفلسطينيين.







غزه الان

اخبار غزه

الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

الحرب على غزه

اليوم السابع




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة