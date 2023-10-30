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رعدية أحيانا.. خرائط أماكن الأمطار المتوقعة اليوم بكافة الأنحاء

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:48 م
رعدية أحيانا.. خرائط أماكن الأمطار المتوقعة اليوم بكافة الأنحاء أمطار
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس المقبل بعدة مناطق متفرقة بالجمهورية.

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم كما يلى:-

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.
 
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.






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