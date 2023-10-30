رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعى

افتتح اليوم الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، ومساهمة من الجامعة بصورة فعالة لما يبذلونه من جهد فى خدمة العملية التعليمية، وذلك بالدور الثالث بالمبنى الإدارى بمقر المستشفى الجامعى القديم، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشرى، والدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور شرف الدين شاذلى مدير الوحدة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد النعمانى، سعى إدارة الجامعة للارتقاء بالمنطومة الطبية وتطويرها بشكل مستمر، وتوفير الخدمات الطبية وتقديم كافة التيسيرات العلاجية لمنسوبى الجامعة، كجزء أصيل من رسالة الجامعة تجاه العاملين بها، إلى جانب تفعيل الدور الخدمى والاجتماعى لها، حيث تم إنشاء وتجهيز الوحدة لاستقبال حالات الطوارئ لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم، على مدار 24 ساعة.

وأوضح الدكتور مجدى القاضى أن الوحدة تشمل الجانب الإدارى وجناح خاص لتقديم الخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس، وتضم 10 غرف إقامة مجهزة درجه أولى، وقاعات انتظار للمرافقين، كما أن موقع الوحدة داخل المستشفى متصل بعنايات القلب والصدرية والعصبية والتخدير، ومتصلة ايضًا بغرف العمليات داخل المستشفي.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلى أن الطاقم الطبى للوحدة يتكون من عضو هيئة تدريس فى كل تخصص ومدرس مساعد وطبيب مقيم إلى جانب هيئة التمريض، مشيرًا إلى أن القسم الإدارى داخل الوحدة يشتمل على القيام بالإجراءات الخاصة بالبطاقات العلاجية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس للأمراض المزمنة والحادة، وتسهيل صرف العلاج والأدوية لهم، وذلك طبقًا للائحة صندوق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس وجدير بالذكر أنه فى حالة وجود استفسارات يرجى التواصل مع عميد الكلية ومدير عام المستشفيات الجامعية.