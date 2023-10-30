حياة كريمة بالأقصر.. إسنا تجرى تجميلا للقرى بزراعة الأشجار وقص وتهذيب المداخل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية " حياة كريمة "، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل بصورة يومية في المشروعات القومية، حيث تم العمل على تركيب الكشافات ضمن مبادرة حياة كريمة بطريق قرية الحليلة الغربى، كما تواصلت أعمال النظافة بالطريق العام بقرية الترعة كومير، ويتم توصيل وحدة كهرباء محولات كهرباء الحليليه تابع الحلة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه شملت الأعمال ضمن حياة كريمة يجرى العمل على زراعة الأشجار أمام مجمع الخدمات بقرية الشغب، كما تم البدء فى قص وتهذيب وتجميل الأشجار بمدخل الحلة، وقص وتهذيب أشجار الجهنمية والكيلوكارتس من منطقة المسلة حتى موقف الأقاليم، وتمت متابعة أعمال صيانة الكشافات بالكيمان.

ومن الجدير بالذكر إنه تم تحقيق النجاح فى إنشاء 13 مجمع للخدمات الحكومية فى القرى والنجوع بمدن أرمنت وإسنا، داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت، ويضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التي سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التي تُسهِّل تقديم الخدمة وتعمل علي إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.