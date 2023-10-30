حى أول طنطا يطرح تأجير جراج المحطة فى جلسة مزاد علنى.. اعرف التفاصيل

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت إدارة التعاقدات بحى أول طنطا بمحافظة الغربية عن طرح مزايدة محلية بالمظاريف المغلقة لتأجير جراج المحطة أمام البرج الزجاجى وذلك فى جلسة الأحد 5 نوفمبر القادم، لفتح المظاريف الفنية.

وكشف الإعلان أن قيمة التأمين الابتدائي 600 جنيها وقيمة كراسة الشروط 299 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتُسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بالحى بشارع أحمد ماهر في مواعيد العمل الرسمية.

ويقدم العطاءات في مظروفين (فنى ومالى) على أن يستكمل التأمين إلى 5٪ في حالة الرسو ويعتبر كراسة الشروط والمواصفات والقانون رقم 182/لسنة 2018 مكملاً للإعلان.