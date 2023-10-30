حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، بحملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

ومن جانبه، صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على مركز جراحة العمود الفقري والعظام.

وتنوعت المخالفات ما بين وجود نفايات ومستلزمات بغرفة التعقيم بالمخالف لمعايير مكافحة العدوى، بالإضافة إلى عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994 ومخالفة وجود كمية من المستلزمات الطبية البعض منها منتهي مدة تعقيمها والأخرى بها صدأ، داخل غرفة العمليات، ومخالفة عدم مطابقة غرفة التعقيم للشروط الصحية المتبعة، كما تم التحفظ على مجموعة من الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء، هذا إلى جانب مخالفة تغيير معالم الغرف وفقًا للاشتراطات الترخيص وقد قامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار قرار بغلق المنشأة؛ وذلك لوجود مخالفات جسيمة تضر بصحة المريض.