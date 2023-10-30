حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بسرقة طالبين بالإكراه فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة هاتف طالبين بالإكراه.

وطلبت النيابة العامة بسرعة المعلومات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

واستوقف المتهمين "لهما معلومات جنائية" طالبين كرها عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة" وإحداث إصابة أحدهما والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، كما استوليا على الدراجة الهوائية من الثانى ولاذا بالفرار.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقع، وضبط بحوزتهما الدراجة الهوائية المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.