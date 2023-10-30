حبس صاحب محل بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهما فى المرج

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، حبس صاحب محل حدايد وبويات وعامل لديه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهما.

كانت البداية باستقبال مستشفى لعامل مقيم في منطقة المرج جثة هامدة متأثرا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة.

تبين أن عامل بمحل للحدايد والبويات، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك بتحريض من صاحب محل الحدايد والبويات نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم، واعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.