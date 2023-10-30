اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:32 م
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حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة بشبين القناطر

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:18 م
حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة بشبين القناطر حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، كما قررت التحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها.
 
وكان قد تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 750,000 ألف جنيه تقريبا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.






تشكيل عصابى

الإتجار بالمخدرات

حيازة أسلحة

شبين القناطر




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