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جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 600 موقع في غزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 10:32 ص
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 600 موقع في غزة خلال 24 ساعة جيش الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم استهداف أكثر من 600 موقع في غزة خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.







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