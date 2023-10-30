توقيع الكشف الطبى على 1555 حالة خلال قافلة علاجية مجانية بأبوقرقاص

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية بالمجان التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة والوصول إلى المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومي 25 و26 من أكتوبر الجاري بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، حيث نفذت القافلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد ، أنف وأذن) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، تم الكشف على 1555 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 275 حالة جراحة ، 434 حالة أطفال، 288 باطنة، 67 نساء ، 32 تنظيم الأسرة، 54 أسنان، 173 رمد، 161 أنف وأذن، 71 مسالك بولية، إلى جانب إجراء 115 تحليلا ً متنوعاً، و 6 حالات أشعة سينية و2 موجات صوتية و 150 كشف مبكر للضغط والسكر، و حالتي خلع أسنان، وتحويل 22 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 130 متردداً لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.











