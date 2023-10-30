تنمية سيناء.. إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية بتكلفة 4 مليارات لـ8 كليات

كتب محمد صبحى

حظت شبه جزيرة سيناء بأهمية كبرى لدى القيادة السياسية لتنفيذ أعمال تنمية، وهو ما انعكس على سياسة وزارة التعليم العالى فى تنفيذ مشروعات قومية تنموية بسيناء ومن بينها إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية بتكلفة تقديرية 4 مليارات على مساحة 29 فدانًا، بما يعادل 121800 متر مربع بمدينة الإسماعيلية الجديدة (شرق قناة السويس).

وتتكون جامعة الإسماعيلية الأهلية من 6 مبانٍ تعليمية، بها 36 معملًا، و29 مدرجًا، ومبنى إدارة الجامعة، ويضم (صالة كبار الزوار، قاعة مجلس الجامعة، مكاتب نواب رئيس الجامعة، غرفة اجتماعات كبرى، صالة استقبال، 146 مكتبًا إداريًّا)، ومبنى للمعامل المركزية، و2 مبنى للورش الهندسية، و8 ملاعب (كرة القدم، كرة سلة، التنس، طائرة)، ومسرحًا يسع 380 فردًا.

وتضم جامعة الإسماعيلية الأهلية كليات: (الطب البشرى، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، التجارة الدولية واللغات)، والتى انطلقت بها الدراسة واستقبلت طلاب فى العام الجامعى 2022 /2023.