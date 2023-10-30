تنفيذ فعاليات مبادرة "حرفتك.. مهنتك" بمركز شباب منشأة رضوان بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الشباب بالشرقية ، فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية "ورشة كروشية" ، والتي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " ، بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب ابوكبير، وبمشاركه 10 من عضوات أندية الفتاة والتطوع .

وقامت خلالها المدربة سماح على عبدالفتاح ،بتدريب الفتيات على شغل الكروشية ومبادرة " حرفتك … مهنتك"، هي لتعليم الحرف اليدويه والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة و انديه التطوع، بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية ، والتي تأتي دعما للحرف اليدويه والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة لفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل.

وتنفذ بمراكز الشباب بالشرقية، بإشراف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب الدكتور احمد حماد مدير عام الشباب، راجى عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية الدكتورة اسماء اسماعيل مدير إدارة الفتاة بوزارة الشباب، السيد مكاوى مدير إدارة شباب ابوكبير بحضور نيرة عبد العزيز مشرفة نادى الفتاة بالمركز.

يذكر أن الكروشيه هو الحياكة أو لف الخيط بالإبر الصغيرة، وهي عبارة عن إبرة خاصة لها شكل معقوف نسميها عادة بالسنارة. والنسيج المحبوك بالتعقيف يسمى المُعَقَّف. والخيوط المستخدمة متعددة، وتتنوع الخامات المستخدمة من القطن، إلى الصوف والحرير وغيرها.

كلمة كروشيه أصلها من اللغة الفرنسية وتعني خطاف أو صنارة، الكروشيه فن من فنون الحياكة التي ازدهرت وانتشرت انتشارًا واسعًا لدى النساء في القرن التاسع عشر. مغزاه –بكل بساطة- الاستعانة ببعض الخيوط وإبرة الكروشيه المخصصة (الصنارة) لصنع مجموعة من الغرز والحلقات، وتحويل هذه الخيوط إلى ابتكارات مختلفة بدءًا من الملابس والمفارش ومرورًا بالحقائب والأحذية ووصولًا إلى الاكسسورات وفواصل الكتب، والكثير من الاستخدامات الأخرى التي لا تُعد ولا تُحصى. كما أن استخدامات الكروشيه في تطور مستمر، ربما كان من آخر صيحاته دمج هذا الفن مع صناعة العرائس والدمى ليظهر لنا فن جديد أُطلق عليه اسم (الأميجورومي).