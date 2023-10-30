تموين الأقصر تحرر 46 محضرا وتضبط 47 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى تحرير 36 محضر ومخالفة تموينية متنوعة للمخابز والمحلات، كما تم ضبط 47 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، إنه فى إدارة الطود التموينية تم تحرير 3 محاضر تصرف فى كمية 35 شيكارة دقيق مدعم، وتحرير مخالفة تقرير مواصفات، وتحرير 2 محضر عدم تقديم إخطار شهرى لمخبز، وفى إدارة تموين إسنا تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، وأسفر المرور عن تحرير عدد 23 مخالفة تموينية، شملت عدد 4 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر، وعدد 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 2 عدم إعلان عن أسعار الحديد والأسمنت، ومحضر لمخبز مخالف المواصفات، ومحضر لمخبز لعدم وجود ميزان.

وأكد وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إنه شملت الحملات متابعة أصحاب المخابز البلدية بالقرارات والقوانين التموينية، وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز سياحى لإدارته مخبز بدون ترخيص من الجهات المختصة، ولحيازته وإستخدامه دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز البلدية والمضبوطات، وذلك بإجمالى عدد 5 شيكارة دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كجم وذلك بناءاً على الشكوى الواردة للمديرية من أحد المواطنين، وتحرير عدد 3 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر لمخبز قام بالتصرف فى عدد 7 شيكارة دقيق بلدى من الحصة الخاصة بالمخبز، ومخالفتين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، إنه فى إدارة تموين أرمنت تم تنظيم حملة نجحت فى ضبط 10 محاضر ومخالفات، شملت ضبط 5 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع الأساسية، وضبط 3 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار الأسمنت، وضبط 30 عبوة جبنة زنة العبوة 2 كيلو منتهية الصلاحية، وضبط 40 جركن عسل أسود مجهول المصدر، وضبط سجائر بدون فواتير، وضبط 2 مخالفة مخابز سياحية بدون ترخيص وحيازة أسطوانة بوتاجاز وطاولات خشبية.