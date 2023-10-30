تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. من 3 آلاف إلى 3500 جنبه

كتبت ــ آية دعبس

قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه،بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى،على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث:

1- ارتفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023.

2- ثم ارتفع إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.

3- ووصل إلى 3500 على أن يتم التطبيق بداية من 2024.

كما وافق "المجلس" على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي،نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات..